Политолог Ордуханян не исключил, что Трамп приостановит поддержку Украины со стороны США Фото: REUTERS

Политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с Lenta.ru не исключил, что Дональд Трамп, в случае победы на президентских выборах в США в следующем году, может прекратить поддержку Киева, сократив поставки вооружения, а также постарается договориться с Москвой о прекращении конфликта.

«От Трампа, вероятно, можно ожидать разворота по украинскому вопросу, но не потому что он проникся позицией России, а потому что действовать он будет от противного по отношению к своим оппонентам», — заявил политолог.

По его словам, сделка с Москвой поможет Трампу предотвратить жесточайший кризис и депрессию в США.

Политолог Сергей Станкевич прокомментировал в беседе с телеканалом «360» заявление американского лидера о том, что если он вновь возглавит страну, то лимиты на помощь Украине будут зависеть от встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, экс-глава Белого дома искренне считает, что сделки эффективнее оружия.

Как писал «Пятый канал», в своей речи Трамп отметил, что Европа также должна будет платить за украинский кризис.