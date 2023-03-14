Минобороны заявило об уничтожении двух украинских боевых машин РСЗО под Харьковом и в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военнослужащие, выполняющие задачи СВО, уничтожили две установки РСЗО (реактивные системы залпового огня) и две радиолокационные станции (РЛС) украинской армии. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневной сводки Министерства обороны России.

Так, в районе Казачьей Лопани (Харьковская область) была выявлена и уничтожена РСЗО «Ольха», а в Донецкой Народной Республике, в районе села Дальнее, была ликвидирована другая РСЗО - «Ураган». Также в ДНР российским войскам удалось уничтожить радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

Сообщается, что помимо вышеупомянутой техники было нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и боевой технике в 142 районах. Эту задачу выполнили российские ракетные войска, артиллеристы и авиация.

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