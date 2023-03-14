Госдума ужесточила наказание за незаконную передачу оружия и военных технологий иностранцам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госдумы одобрили ужесточение наказания за незаконную передачу за рубеж российского оружия и военных технологий. Если раньше это касалось исключительно юридических лиц, то теперь подобная торговля запрещена с любым иностранным гражданином.

Во вторник, 14 марта 2023 года, в Госдуме был принят закон об ответственности за несанкционированный оборот оружия. Он распространяется на передачу иностранным лицам товаров, технологий, вооружения и военной техники, а также комплектующих, при помощи которых можно создать оружие массового поражения.

Физические лица за такое нарушение закона будут наказываться на срок от 3 до 7 лет, а также их обяжут выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Группам лиц, действующих в сговоре, грозит до десяти лет лишения свободы, с тем же штрафом. То же касается лиц, использующих для передачи оружия за рубеж служебное положение.

Если же речь идёт о передаче чего-либо, что может использоваться как оружие массового поражения (или необходимое для его создания), то максимальный тюремный срок составит 12 лет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Госдуме внесли поправки в закон, регламентирующий выезд за пределы Российской Федерации и государственную тайну.