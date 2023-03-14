Ведущий Fox News Карлсон заявил о необходимости Зеленскому оставить Крым и Донбасс за Россией, фото: zuma/ТАСС

Американский телеведущий, лицо телеканала Fox News Такер Карлсон дал интервью YouTube-каналу Full Send Podcast, в котором назвал основные шаги, необходимые для установления мира между Россией и Украиной. Прежде всего, считает ведущий, надо оставить в покое Крым и Донбасс.

По мнению Карлсона, США полностью контролируют все сферы жизнедеятельности и госуправления Украины, и в связи с этим могут остановить конфликт в любой момент. Вашингтону достаточно надавить на Зеленского, чтобы он перестал претендовать на Крым и Донбасс.

Карлсон подчеркнул, что Крым был, и останется российским портом, как и все территории, где проживают русскоговорящие люди. И Украине, как американскому сателлиту, необходимо просто слушать то, что ей говорит Белый дом. Однако, считает телеведущий, Байден отдаёт явно не те указания, которые стоило бы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Такер Карлсон уже неоднократно выступал с жесткой критикой действий США на Украине, а также самого президента Байдена. Например, недавно он заявил, что глава государства уже физически теряет способность разговаривать.