Нидерланды передадут Украине радары для обнаружения дронов и минные тральщики
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Нидерланды передадут Украине радары для обнаружения беспилотных летательных аппаратов и корабли-тральщики для выявления морских мин.
«Нидерланды намерены поставить Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Она также получит радиолокационные системы обнаружения беспилотников и системы М3 для быстрого наведения переправ», – сообщается на сайте Министерства обороны королевства.
Как отмечается в сообщении, о намерении поставить Киеву заявила глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен в ходе визита в Одессу.
Напомним, Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. В то же время представитель Министерства обороны Нидерландов Саша Лухофф отметил, что Амстердам постоянно ищет способы оказать Украине военную поддержку.
Как писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года Минобороны королевства сообщало о планах направить Украине пакет военной помощи на 120 миллионов евро.