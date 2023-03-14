Нидерланды передадут Украине радары для обнаружения дронов и минные тральщики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерланды передадут Украине радары для обнаружения беспилотных летательных аппаратов и корабли-тральщики для выявления морских мин.

«Нидерланды намерены поставить Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Она также получит радиолокационные системы обнаружения беспилотников и системы М3 для быстрого наведения переправ», – сообщается на сайте Министерства обороны королевства.

Как отмечается в сообщении, о намерении поставить Киеву заявила глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен в ходе визита в Одессу.

Напомним, Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. В то же время представитель Министерства обороны Нидерландов Саша Лухофф отметил, что Амстердам постоянно ищет способы оказать Украине военную поддержку.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года Минобороны королевства сообщало о планах направить Украине пакет военной помощи на 120 миллионов евро.