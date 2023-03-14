Волочкова призналась, что терпит постоянную боль: "Суставы давали о себе знать" Фото: Оксана ЗУЙКО

Анастасия Волочкова не так давно напугала поклонников своим рассказом о проблемах с суставами. Для многих артистов балета это становится болью номер один, Анастасия тоже столкнулась с профессиональным недугом.

Отдыхая на Мальдивах, она призналась, что страдает коксартрозом тазобедренного сустава. Свой недуг она связывает с балетом, ведь живет в ритме огромных нагрузок с 9 лет.

- Через боль я танцевала часто, и разные суставы давали о себе знать. Если это были голеностопы — обматывала тейпами, выходила на сцену и делала вид, что все в порядке, - делится балерина.

А в последний год приходилось давать спектакли на противовоспалительных уколах, так как боль в тазобедренном суставе была очень сильной.

Чтобы исправить ситуацию она прошла многочисленные процедуры: от тока, магнита и ультразвука до других различных манипуляций. Врачи расходились во мнениях, но главной рекомендацией было одно – не прекращать физическую активность.

- Ко мне на днях приедет очень серьезный врач из Нальчика. Причем поедет на поезде, потому что ей нельзя летать на самолете: у нее очень сильная энергетика, которая чуть ли не двигатели останавливает. Вызвала ее, чтобы экстренно восстановила мой сустав, - делится Волочкова с сайтом mk.ru.

Всем кто страдает похожей проблемой, балерина советует не останавливаться и не вести сидячий образ жизни, ведь без физической нагрузки организм стареет. Даже простая гимнастика и походы в бассейн вернут здоровье. Плюс в решении проблемы балерине помогает правильное питание.

– Мне посоветовали холодец из копыт животных. Помощница Лолочка готовит наваристый бульон из копыт коровы. Я мясо не ем, но заставляю себя есть этот бульон, потому что в нем много природного коллагена, - дает совет Анастасия Волочкова.