В Росстате назвали «женские» и «мужские» регионы страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Росстате назвали регионы, в которых живут преимущественно женщины, а в каких – мужчины. По статистике, в среднем на 100 женщин приходится 86 мужчин. Таковы данные за 2022 год. Почти во всех регионах страны женщин больше, чем мужчин, но есть и исключения,

«Женские» регионы:

Ярославская обл – на 100 женщин 81 мужчина,

Орловская область 100 к 82,

Санкт-Петербург 100 к 82,

Новгородская обл – 100 к 83,

Ивановская обл - 100 к 83.

«Мужские» регионы:

Чукотский автономный округ – 100 женщин к 103 мужчинам,

Камчатский край – 100 на 100,

ЯНАО – 100 к 97,

Чечня – 100 к 97,

Ненецкий автономный округ - 100 к 96.

В Москве на 100 женщин пришлось 86 мужчин. Такой же показатель в среднем по России, пишет "Абзац".

Такая неравномерная численность объясняется тем, что женщины в России живут в среднем на десять лет дольше мужчин. Многие мужчины погибают в раннем возрасте от 25 до 45 лет.