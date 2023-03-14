В Росстате назвали «женские» и «мужские» регионы страны
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Росстате назвали регионы, в которых живут преимущественно женщины, а в каких – мужчины. По статистике, в среднем на 100 женщин приходится 86 мужчин. Таковы данные за 2022 год. Почти во всех регионах страны женщин больше, чем мужчин, но есть и исключения,
«Женские» регионы:
Ярославская обл – на 100 женщин 81 мужчина,
Орловская область 100 к 82,
Санкт-Петербург 100 к 82,
Новгородская обл – 100 к 83,
Ивановская обл - 100 к 83.
«Мужские» регионы:
Чукотский автономный округ – 100 женщин к 103 мужчинам,
Камчатский край – 100 на 100,
ЯНАО – 100 к 97,
Чечня – 100 к 97,
Ненецкий автономный округ - 100 к 96.
В Москве на 100 женщин пришлось 86 мужчин. Такой же показатель в среднем по России, пишет "Абзац".
Такая неравномерная численность объясняется тем, что женщины в России живут в среднем на десять лет дольше мужчин. Многие мужчины погибают в раннем возрасте от 25 до 45 лет.