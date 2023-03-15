Работы по реконструкции Гончаровского пруда в Москве завершены наполовину

Фото: мосводосток.рф

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по реконструкции Гончаровского пруда. Он расположен в Бутырском районе Москвы при Гончаровском парке — это Северо-Восточный округ.

— Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей, возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия, — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что к реконструкции команда приступила в октябре прошлого года. Сейчас восстановление водоема завершено наполовину от общего объема запланированных работ. По словам Бирюкова, специалисты разработали конструктивные решения, которые направлены на сохранение существующей инженерной системы пруда и внешнего вида крепления береговой полосы.

На первом этапе работ, который уже завершился, водоем осушили. Затем специалисты Комплекса городского хозяйства очистили его от ила. За годы в пруду накопилось 820 кубометров смесей минеральных и органических веществ. Из-за этого средняя глубина сократилась, но сейчас вновь восстановлен прежний уровень: с двух до трех метров.

— В рамках второго этапа приступили к ремонту железобетонной стенки береговой полосы, параллельно восстановим покрытие ложа пруда, обновим существующий водовыпуск, что позволит обеспечить уровень воды на строго определенных отметках, — добавил заместитель мэра.

Окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года. Гончаровский пруд устроили в конце 40-х годов прошлого века вместе с одноименным сквером. В 1998 году сквер стал филиалом Лианозовского парка. В наши дни в соответствии с новой политикой городских властей по созданию комфортной городской среды территория была превращена в современное место отдыха.