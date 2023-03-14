Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля скончался в больнице Фото: REUTERS

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля Иван Ткач умер от полученных травм в больнице, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Владелец взорванного в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Ивана Ивановича», – написал он в своем Telegram-канале.

По информации Рогова, Ткач был местным предпринимателем, которому принадлежала одна из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя. Как заявил член администрации Запорожской области, карательные структуры Украины не раз публиковали данные бизнесмена, называя его предателем за сотрудничество с Россией. При этом украинские СМИ пишут, что в Мелитополе был взорван сотрудник пожарной службы, отметил Рогов.

Напомним, во вторник, 14 марта, в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что в районе рынка был подорван автомобиль.