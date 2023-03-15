Американский ветеран Дрейвен раскритиковал заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление Европейского командования Вооруженных сил США о «столкновении» Су-27 с беспилотником MQ-9 в небе над Черным морем.

«Почему они продолжают говорить, что российский самолет столкнулся с БПЛА?», - написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что «Россия просто сбила бы его, если бы захотела, зачем пилоту рисковать своей жизнью и самолетом ради беспилотного дрона? Эта риторика безумна и так легко опровергается».

Как писал сайт KP.RU, 14 марта над Черным морем произошел инцидент с дроном MQ-9 Reaper американского производства, в результате чего операторам пришлось сажать беспилотник в международных водах.

Американское командование пояснило, что один из Су-27 задел винт MQ-9, а американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

По словам военных, несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом.

Минобороны России заявило, что полет MQ-9 производился с выключенными транспондерами и с нарушениями режима использования воздушного пространства, установленного в связи с СВО.

Российские летчики не применяли вооружения, не вступали в контакт с беспилотником и благополучно вернулись домой.

В оборонном ведомстве отметили, что беспилотник перешел в неуправляемый полет и столкнулся с водной поверхностью в результате «резкого маневрирования».

Ранее разведывательный дрон Raeper неоднократно летал у берегов Крыма.