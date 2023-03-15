Губернатор Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила три ракеты Фото: Александр КОЦ

Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито три ракеты, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито три ракеты. Последствия уточняются», - написал глава региона.

Он уточнил, что один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место.

«Повреждения от осколков зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место», - добавил Гладков.

Как писал сайт KP.RU, 14 января 2023 года губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы противовоздушной обороны российских войск сбили ракету «Точка-У» в Клинцовском районе.

«Сегодня системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета «Точка-У», - сообщил Богомаз.

Он отметил, что в результате атаки пострадавших нет, на месте работали оперативные службы.

Также 14 января российская ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь.