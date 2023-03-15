Посол Антонов: Россия не ищет конфликта с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия настаивает на выстраивании прагматичных отношений с США и не ищет конфликта с этой страной, об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Что касается нас, то мы не хотим никакой конфронтации между США и Россией», - сказал Антонов.

Дипломат отметил, что «мы выступаем за выстраивание прагматичных отношений на благо российского и американского народов».

Как писал сайт KP.RU, 19 февраля 2023 года российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон оправдывает свои действия по эскалации украинского конфликта, утверждая о якобы преступлениях России.

«Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона - оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима», - заявил посол.

2 февраля 2023 года посол Анатолий Антонов сообщил, что США не выполняют российские рестрикции в части запрета на работу россиян и граждан третьих стран в американском посольстве в Москве.