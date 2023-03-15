Мэр Белгорода: Никто не пострадал из-за падения обломков сбитой украинской ракеты в жилой сектор города Фото: REUTERS

Никто не пострадал в результате попадания обломка сбитой украинской ракеты в жилой сектор города, об этом сообщил глава Белгорода Валентин Демидов.

«Никто не пострадал в результате попадания обломка сбитой ракеты в жилой сектор город», - заявил Демидов.

Мэр отметил, что разрушения есть в нескольких частных домах и одном многоквартирном, в основном повреждены окна и крыши, есть повреждения автомобилей.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито три ракеты.

«Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито три ракеты. Последствия уточняются», - заявил глава региона.

По его словам, один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место.