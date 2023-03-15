Посол Антонов заявил, что Россия считает инцидент с американским БПЛА у Крыма провокацией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведывательная миссия американского БПЛА MQ-9 над Черным морем является провокацией, об этом заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов по завершении консультаций в Госдепартаменте.

«Этот аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону специальной военной операции… Мы, Россия, предупредили всех об этом», - сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что «я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировало нас к каким-то определенным действиям, после чего можно было бы винить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме».

«Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально, не было контакта, не было использования никакого оружия нашими истребителями», - отметил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление Европейского командования Вооруженных сил США о «столкновении» Су-27 с беспилотником MQ-9 в небе над Черным морем.

Дрейвен подчеркнул, что «Россия просто сбила бы его, если бы захотела, зачем пилоту рисковать своей жизнью и самолетом ради беспилотного дрона? Эта риторика безумна и так легко опровергается».

Напомним, 14 марта над Черным морем произошел инцидент с дроном MQ-9 Reaper американского производства, в результате чего операторам пришлось сажать беспилотник в международных водах.

Минобороны России заявило, что полет MQ-9 производился с выключенными транспондерами и с нарушениями режима использования воздушного пространства, установленного в связи с СВО.

В оборонном ведомстве отметили, что беспилотник перешел в неуправляемый полет и столкнулся с водной поверхностью в результате «резкого маневрирования».