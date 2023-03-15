Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель Фото: REUTERS

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 12 декабря 2022 года. Об этом свидетельствовали данные торгов.

По данным биржи, цена Brent снижалась на 4,72% и доходила до 76,96 долларов за баррель.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд не продаст нефть ни одной стране, решившей ввести потолок цен на саудовские поставки.

«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти», - сказал министр.

напомним, в декабре 2022 года ЕС окончательно утвердил потолок цен на нефть, происходящую из России. Согласно документу, стоимость нефти составила 60 долларов за баррель.