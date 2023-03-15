NYT: Американский БПЛА, упавший в море у Крыма, не имел вооружения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский БПЛА, упавший в море у Крыма, не был оснащен каким-либо вооружением, об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

«В то время как беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот летательный аппарат не был оснащен оружием», - говорится в статье.

В газете отметили, что он «вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма».

Как писал сайт KP.RU, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что разведывательная миссия американского БПЛА MQ-9 над Черным морем является провокацией.

«Этот аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону специальной военной операции…», - сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что «я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировало нас к каким-то определенным действиям, после чего можно было бы винить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме».