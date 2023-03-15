Hokkaido Shimbun: Японские рыбаки недовольны последствиями антироссийской политики Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийская политика Токио и ответная реакция Москвы привели к серьезным проблемам у японских рыбаков, которым предстоит «очень трудная весна», об этом сообщило издание Hokkaido Shimbun.

«Задержки в переговорах по квотам и условиям рыболовства у Курильских островов фактически привели к тому, что японские суда остановили рыбный промысел...», - говорится в публикации.

В статье отметили, что это вызвало спад экономической активности в известном рыбопромысловом регионе Японии Немуро.

«От вашей политики всегда страдают простые рыбаки. Сегодня у многих людей нет другого выбора, кроме как уйти из рыболовного бизнеса», - приводит газета жалобы рыбаков.

Как писал сайт KP.RU, 7 июня 2022 года Мария Захарова заявила, что Россия приостановила разрешение Японии на лов рыбы и добычу других морских живых ресурсов около южных Курил из-за того, что Япония не оплатила соответствующие квоты.

Дипломат отметила, что Япония затягивает с подписанием ежегодного документа о безвозмездной помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом функционирования договоренности о морском промысле на южных Курилах.

«В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», - заявила Захарова.