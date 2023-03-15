Hollywood Reporter: Тарантино завершил работу над сценарием для своего последнего фильма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

«Съемки планируется начать осенью этого года. На данный момент Тарантино не заключил контракт на съемки фильма с какой-либо киностудией», - написало издание.

Источники издания отмечали, что ленту могут посвятить американской журналистке Полин Кейл.

«Ранее режиссер неоднократно заявлял о том, что планирует снять не более 10 картин», - пояснили в статье.

Как писал сайт KP.RU, в июне 2021 года Квентин Тарантино, обсуждая свой финальный кинопроект с комиком Мааром, сказал, что «честно говоря, у меня была идея сделать ремейк «Бешеных псов», но, пользователи интернета, этого не произойдет».

В октябре 2021 года на Римском кинофестивале режиссер сообщал, что, возможно, последней картиной станет «Убить Билла 3».

Напомним, что режиссер Квентин Тарантино уже снял девять кинокартин.