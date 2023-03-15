В российские войска начали поставлять допкомплекты динамической защиты для танков

В российские войска начали поставлять допкомплекты динамической защиты Фото: Александр КОЦ

В российские войска по опыту спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты, об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник уточнил, что защита, поставляется предприятиями ОПК в соответствии с разработанными и испытанными схемами бронирования конкретных типов боевых машин.

«В результате значительно повышается боевая устойчивость, защищенность и живучесть российских машин», - сказал собеседник.

Военнослужащий отметил, что с дополнительной защитой возрастает устойчивость танка, в том числе к бронебойным опереннным подкалиберным снарядам.

Как писал сайт KP.RU, российские военнослужащие, выполняющие задачи СВО, уничтожили две установки РСЗО и две РЛС украинской армии.

Евгений Пригожин заявил, что ВСУ теряют под Артемовском 10-11 тысяч военнослужащих каждый месяц.

Пригожин опроверг сообщения о найденных в шахтах Артемовска и Соледара миллионах единиц вооружения. Он назвал эту информацию легендой, отметив, что шахты заминированы.

Российские силы находят пулеметы «Максим», пистолеты ТТ, которые уже малопригодны для использования, добавил Пригожин.