В Германии заявили о падении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске

В Германии заявили о падении ключевого укреплений ВСУ в Артемовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска находятся на заводе «Востокмаш» в Артемовске, а важные оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины (ВСУ) пали. Об этом заявил корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

«Теперь они заняли особенно символичное место в Артемовске, куда президент Украины Владимир Зеленский приезжал менее трех месяцев назад, чтобы подбодрить своих солдат», - сказано в статье.

Уточняется, что завод «Востокмаш», который расположен в северном промышленном районе Артемовск, ранее считался неприступной крепостью, куда отступали украинские солдаты из пригородов, а также восточной части города. Журналист также сообщил, что здесь собирались построить «крепость», наподобие завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Напомним, Зеленский заявил об усилении обороны Артемовска, а Ставка Верховного главкома Украины приняла решение продолжать боевые действия в городе.