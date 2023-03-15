Херш назвал сумасшедшей версию США о взрывах на «Северных потоках» проукраинскими группировками Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш назвал «сумасшедшей историей» версию США о совершении взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» некой проукраинской группировкой.

Херш заявил, разведывательные ведомства США «скормили» данную версию американской прессе. По его мнению, президент США Джо Байден потерял свое разведывательное сообщество.

«Я знаю об этом намного больше, чем могу рассказать. Я просто не могу распространяться об этом», - сказал американский журналист.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев усомнился в существовании украинской группировки, взорвавшей «Северные потоки», предложив также задуматься о том, способны ли пара человек устроить такой теракт. Также, по его словам, Киев ничего не потерял и не приобрел от взрывов на газопроводах, а президенту Украины Владимиру Зеленскому совершение таких диверсий было ни к чему.