В Британии рассказали о качестве жизни в России после года санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент российская экономика чувствует себя гораздо лучше вопреки разным прогнозам и ожиданиям международных экономистов и аналитиков. Об этом пишет обозреватель издания Independent Дэвид Макхью, отмечая, что жизнь рядовых россиян почти не изменилась, несмотря на обширные санкционные ограничения со стороны западных стран.

«Западные санкции ударили по российским банкам, богатым людям и импорту технологий. Но после года далеко идущих ограничений … экономическая жизнь простых россиян не сильно отличается от той, что была до февраля 2022 года», - сказано в статье.

Отмечается, что на неплохое состояние экономическое России среди прочего указывает и отсутствие массовой безработицы, резкого падения национальной валюты, а также сохраняющееся присутствие международных брендов на внутреннем рынке страны, несмотря на уход ряда производителей.

«Ассортимент в супермаркете практически не изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их заменяют местные заменители … Некоторые иностранные компании, такие как McDonald's и Starbucks, были захвачены местными владельцами», - отмечает издание.

Напомним, накануне Global Times отметил, что США не смогли сломать Россию санкционными ограничениями и военной помощью Киеву.