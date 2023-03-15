Захарова назвала лицемерными заявления Запада о позиции России по зерновой сделке

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления Запада, в том числе Вашингтона и представительств Евросоюза в Москве, о российской позиции по зерновой сделке поражают "лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов".

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства России.

Дипломат указала на лживость заявлений о том, что российская сельхозпродукция под санкции Соединенных Штатов и их союзников не попадает.

По ее словам, об обратном свидетельствует отсутствие прогресса по переподключению Россельхозбанка к SWIFT, возобновлению поставок сельхозтехники и запчастей в Россию, отмене ограничений на страхование российских судов и грузов и разблокировке счетов компаний, поставляющих удобрения.

"Без конкретных подвижек в решении этих системных проблем все клятвы западников о гуманитарных изъятиях из их санкций, заверения в приверженности глобальной продовольственной безопасности и выражения поддержки усилиям Генсекретаря ООН не более, чем намеренное лукавство и откровенное вранье", - заключила Мария Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, а также был подтвержден ее пакетный характер. По его словам, Москва продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, а переговоры по данному направлению продолжаются.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение о продлении зерновой сделки жестом доброй воли со стороны Москвы, уточнив, что документ был продлен не на 120, а на 60 дней, поскольку вторая часть данной сделки так и не была выполнена.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки.