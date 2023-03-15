Корабль Cargo Dragon с грузами стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал с космодрома на мысе Канаверал к Международной космической станции (МКС), куда он направился с целью пополнения запасов. Об этом объявило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск корабля был осуществлен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 во вторник, 14 марта, в 20:30 по времени Восточного побережья США (в среду, 15 марта, в 03:30 мск) на космодроме, который расположен на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль должен доставить на МКС три тонны продовольствия, а также материалов и оборудование для проведения научных экспериментов.

Напомним, в минувшие воскресенье, 12 марта, на корабле Crew Dragon на Землю вернулась российский космонавт Анна Кикина, а незадолго до этого, 7 марта, к Международной космической станции пристыковался Crew Dragon, на борту которого в экипаже из четырех человек находился российский космонавт Андрей Федяев.