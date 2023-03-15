Марочко сообщил, что насильно мобилизованных украинцев под конвоем свозят под Купянск

На Украине мужчин принудительно отправляют в ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинцев, принудительно мобилизованных в Вооруженные силы страны, под конвоем свозят в Купянск на специализированном транспорте. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит "КП-Донецк".

"В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины", - заявил Марочко, добавив, что на конвоируемых зачастую одеты наручники.

По его словам, часто происходят ситуации, когда мужчин, не желающих участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) "волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа". Многие из них одеты в домашнюю одежду.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Марочко сообщил, что украинские военкоматы активизировали работу по вербовке женщин в ВСУ, особенно тех, у кого есть биологическое и химическое образование. По его словам, приоритет отдается украинкам в возрасте от 22 до 45 лет.

Напомним, что мобилизация на Украине была объявлена 15 февраля прошлого года, и с тех пор неоднократно продлевалась. Последний раз Верховная рада Украины продлила ее на 90 дней, собравшись 19 февраля - до 20 мая нынешнего года. Мобилизации подлежат лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, хотя уже отмечены случаи вручения повесток и появления на передовой подростков и 17, и 16 лет.