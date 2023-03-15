Испытания показали боевые способности дешевых дронов-камикадзе Фото: REUTERS

Дешевые дроны-камикадзе могут эффективно поражать технику врага кумулятивными снарядами. О таких итогах испытания недорогих беспилотников РИА Новости рассказал источник в одном из подразделений российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

Агентство продемонстрировало кадры, на которых можно увидеть технику, поражающую при помощи переносимой недорогими дронами взрывчатки. Уточняется, что стоимость данного беспилотника составляет около 14 тысяч рублей.

Отмечается, что использование подобных дронов-камикадзе уже стало «регулярной практикой», при этом по обе стороны боевых действий в зоне спецоперации.

Напомним, ранее в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) заявили о том, что дроны-камикадзе «Ланцет» были доработаны с учетом опыта специальной военной операции, отметив, среди прочего, что беспилотник получил новую оптико-электронную систему наведения.