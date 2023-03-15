Морские учения России, Китая и Ирана пройдут в Оманском заливе 15-19 марта 2023 года

Китай, Россия и Иран проведут морские учения в Оманском заливе 15-19 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морские силы Китая, России, Ирана, а также других стран собираются провести совместные морские учения в период с 15 по 19 марта 2023 года в акватории Оманского залива. Такое заявление в среду, 15 марта, сделали в Министерстве обороны КНР, уточнив, что учения будут называются «Узы безопасности – 2023».

«С 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, России и других государств проведут в Оманском заливе совместные морские учения "Узы безопасности - 2023"», - указывается в заявлении ведомства.

Напомним, днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в телеграмме заместителям председателей Центрального военного совета КНР по случаю их назначений заявил, что отношения между Москвой и Пекином вышли на качественно новый уровень, став опорой глобальной стабильности в мире. Глава российского военного ведомства также выразил уверенность в дальнейшем военно-техническом сотрудничестве двух стран.