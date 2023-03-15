Aydinlik: поставка второй партии С-400 Турции задержалась из-за позиции Анкары

Отправка второй партии С-400 в Турцию задерживается Фото: Министерство обороны РФ

Задержка поставки второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию вызвана позицией Анкары. Об этом пишет турецкое издания Aydinlik.

Журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что турецкую сторону не устраивает запрет на продажи в третьи страны.

"Статья, против которой возражает Анкара, - это запрет на продажу в третьи страны, что является абзацем соглашений по оборонной промышленности почти во всем мире", - говорится в публикации.

Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля 2021 года.

США потребовали отказаться от этой закупки и приобрести американские комплексы Patriot, пригрозив Турции санкциями или отменой продажи истребителей F-35, однако турецкая сторона не пошла на уступки, продолжив переговоры с Россией о дополнительной партии С-400.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республике бы не пришлось закупать российские системы ПВО C-400, если бы Соединенные Штаты согласились продать комплексы Patriot.