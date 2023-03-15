Aydinlik: поставка второй партии С-400 Турции задержалась из-за позиции Анкары

Отправка второй партии С-400 в Турцию задерживается
Фото: Министерство обороны РФ
Задержка поставки второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию вызвана позицией Анкары. Об этом пишет турецкое издания Aydinlik.
Журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что турецкую сторону не устраивает запрет на продажи в третьи страны.
"Статья, против которой возражает Анкара, - это запрет на продажу в третьи страны, что является абзацем соглашений по оборонной промышленности почти во всем мире", - говорится в публикации.
Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля 2021 года.
США потребовали отказаться от этой закупки и приобрести американские комплексы Patriot, пригрозив Турции санкциями или отменой продажи истребителей F-35, однако турецкая сторона не пошла на уступки, продолжив переговоры с Россией о дополнительной партии С-400.
Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республике бы не пришлось закупать российские системы ПВО C-400, если бы Соединенные Штаты согласились продать комплексы Patriot.