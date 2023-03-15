Правительство России выделило 300 млрд рублей для выкупа иностранных самолетов Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство России выделило примерно 300 млрд рублей для осуществления выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в среду, 15 февраля, в ходе расширенного заседания комитета Госдумы РФ по транспорту.

«Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос, и правительство выделило уже ... порядка 300 млрд рублей», - заявил министр, уточнив, что часть данных средств «Аэрофлот» уже использовал для выкупа десяти дальнемагистральных самолетов.

Напомним, в ответ на начало специальной военной операции на Украине в прошлом году западные страны прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, обязав вернуть уже предоставленные в аренду лайнеры. Кроме того, Европейский союз и Соединенные Штаты закрыли небо для российских самолетов. Москва в свою очередь ответила аналогичным ограничением для авиакомпаний 36 стран.