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НовостиОбщество15 марта 2023 8:01

Правительство России выделило 300 млрд рублей для выкупа иностранных самолетов

«Аэрофлот» уже использовал часть средств для выкупа десяти дальнемагистральных самолетов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство России выделило 300 млрд рублей для выкупа иностранных самолетов

Правительство России выделило 300 млрд рублей для выкупа иностранных самолетов

Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство России выделило примерно 300 млрд рублей для осуществления выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в среду, 15 февраля, в ходе расширенного заседания комитета Госдумы РФ по транспорту.

«Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос, и правительство выделило уже ... порядка 300 млрд рублей», - заявил министр, уточнив, что часть данных средств «Аэрофлот» уже использовал для выкупа десяти дальнемагистральных самолетов.

Напомним, в ответ на начало специальной военной операции на Украине в прошлом году западные страны прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, обязав вернуть уже предоставленные в аренду лайнеры. Кроме того, Европейский союз и Соединенные Штаты закрыли небо для российских самолетов. Москва в свою очередь ответила аналогичным ограничением для авиакомпаний 36 стран.