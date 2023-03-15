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НовостиЭкономика15 марта 2023 9:00

В премии «Импульс добра» для социальных предпринимателей в этом году увеличили бюджет номинаций

Прием заявок на премию стартовал 15 марта, ждут проекты социальных предпринимателей, общественных деятелей, СМИ, органов государственной власти

Фонд социальных программ «Наше будущее» открыл прием заявок на премию «Импульс добра». Это конкурс поддержки социального предпринимательства, награждать лауреатов будут в 12-й раз. Организаторы приняли решение увеличить бюджет номинаций в 2023 году — победители получат до 750 тысяч рублей. Суммарный призовой фонд в этом сезоне — 3,75 млн рублей. Номинироваться могут общественные деятели, социальные предприниматели, журналисты, представители органов власти.

В этом году рассматривают проекты в шести номинациях. Это — «Лучший социальный предприниматель России», «Открытие года», «Амбассадор социального предпринимательства» (четыре номинации: «Инфлюенсер», «Компания-лидер» «СМИ» и «Представитель государственной власти»).

- Кульминацией премии станет масштабный Фестиваль социальных предпринимателей. Это долгожданная очная встреча сообщества, на которой мы пообщаемся, обменяемся новостями, опытом и идеями. Мы готовим образовательный блок, в котором планируем собрать самые необходимые и инновационные инструменты для развития российского социального предпринимательства, - сообщила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Лауреатов определяет общественный совет Фонда, председателем которого является учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов. Премия создана в 2011 году. За это время на нее подали 2515 заявок, награждено 109 лауреатов.

Подать заявку на премию-2023 можно до 14 апреля на сайте.