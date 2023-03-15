В премии «Импульс добра» для социальных предпринимателей в этом году увеличили бюджет номинаций

Фонд социальных программ «Наше будущее» открыл прием заявок на премию «Импульс добра». Это конкурс поддержки социального предпринимательства, награждать лауреатов будут в 12-й раз. Организаторы приняли решение увеличить бюджет номинаций в 2023 году — победители получат до 750 тысяч рублей. Суммарный призовой фонд в этом сезоне — 3,75 млн рублей. Номинироваться могут общественные деятели, социальные предприниматели, журналисты, представители органов власти.

В этом году рассматривают проекты в шести номинациях. Это — «Лучший социальный предприниматель России», «Открытие года», «Амбассадор социального предпринимательства» (четыре номинации: «Инфлюенсер», «Компания-лидер» «СМИ» и «Представитель государственной власти»).

- Кульминацией премии станет масштабный Фестиваль социальных предпринимателей. Это долгожданная очная встреча сообщества, на которой мы пообщаемся, обменяемся новостями, опытом и идеями. Мы готовим образовательный блок, в котором планируем собрать самые необходимые и инновационные инструменты для развития российского социального предпринимательства, - сообщила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Лауреатов определяет общественный совет Фонда, председателем которого является учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов. Премия создана в 2011 году. За это время на нее подали 2515 заявок, награждено 109 лауреатов.

Подать заявку на премию-2023 можно до 14 апреля на сайте.