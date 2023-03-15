ФСБ рассекретила новые факты об участии литовских националистов в массовых казнях в годы Великой Отечественной войны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла архивные документы, которые свидетельствуют об участии литовских карателей в массовых казнях граждан Советского Союз во времена Великой Отечественной войны. Материалы были представлены на сайте ведомства.

Отмечается, что нацистская Германия привлекала литовских националистов для проведения карательных операций на оккупированной советской территории.

Начальник отдела военной контрразведки «Смерш» полковник Николай Митрофанов в докладной записке Военному совету армии от 24 октября 1944 года заявляет, что в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах пособники расстреляли и казнили более 20 тысяч граждан СССР, среди которых были преимущественно евреи.

В Серее Литовской ССР в 1941 году сотрудники тайной полиции, а также члены военно-националистической организации «Шаулис» расстреляли около двух тысяч евреев, а также 45 коммунистов.

Как отмечено в опубликованном документе, один из карателей на допросе заявил о том, что они забирали еврейские семьи в полном составе, в том числе грудных детей, после чего под конвоем доставляли в военный городок Мариамполь, куда в итоге были согнаны 7,7 тысячи евреев. Их расстреляли на третий день.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ России по Республике Крым и Севастополя подняли архивные документы о зверствах нацистских врачей в Крыму.