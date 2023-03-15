Доля регулярных пассажирских авиарейсов в России без пересадок в Москве достигла 50% Фото: Иван ВИСЛОВ

Доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных рейсов, который выполняются без пересадки в Москве, превысила ранее намеченную цель, составив в прошлом года 50%. Об этом сказано в официальном докладе, представленном Росавиацией.

«Доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных рейсов (маршрутов), минуя Москву, в общем количестве внутренних регулярных маршрутов составила 50%», - сказано в докладе.

Согласно плану, который в 2018 году утвердило российское правительство, доля авиарейсов без пересадок в Москве должна была увеличиться до 46,5 % в 2022 году и достигнуть 51,35% в 2024 году.

В Росавиации уточнили, что число пассажиров, перевезенных авиакомпаниями России по итогам прошлого года, составило 95,21 млн человек, а на внутренних линиях было перевезено 77,73 млн пассажиров.

Напомним, сегодня, 15 марта, глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что российское правительство выделило 300 млрд рублей для выкупа иностранных самолетов.