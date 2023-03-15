Башар Асад и Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом в среду, 15 марта 2023 года. KP.RU проведет прямую трансляцию встречи глав государств.

Переговоры пройдут в Москве. Смотреть видео встречи Путина и Асада можно на сайте "Комсомольской правды".

Какие темы будут обсуждать Путин и Асад в переговорах 15 марта 2023 года

Кремль анонсировал уже несколько тем, которые будут обсуждать Владимир Путин и Башар Асад 15 марта 2023 года.

Лидеры России и Сирии обсудят развитие сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе в политической, торгово-экономической и гуманитарной.

Другой темой переговоров Путина с Асадом станет урегулирование ситуации в Сирии.

Как ранее писал сайт KP.RU, Башар Асад прилетел в Москву во вторник, 14 марта 2023 года. Сирийского лидера встретили в аэропорту спецпредставитель президента России Михаил Богданов, посол РФ в Дамаске Александр Ефимов и посол Сирии в Москве Башар аль Джаафари.

Напомним, Владимир Путин 4 марта внес на ратификацию в Государственную думу Российской Федерации договор между Россией и Сирией, согласно которому обе страны соглашаются выдавать друг другу лиц для уголовного преследования, а также исполнения приговора.