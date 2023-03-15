Минфин и МИД России предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами

В России предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов и Министерство иностранных дел России предложили президенту РФ Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами.

«Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. У России возникают основания для введения ответных мер. В связи с этим Минфин и МИД выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические меры», – сказано на сайте Минфина.

Как уточнили в ведомстве, действие соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России. В Минфине объяснили, что в случае поддержки этого предложения применение пониженных ставок налога в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений, будет приостановлено с момента издания указа президента РФ.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре прошлого года Путин подписал указ о приостановке налогового соглашения с Латвией, которое позволяло избежать двойного налогообложения.