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НовостиЭкономика15 марта 2023 9:16

Минфин и МИД России предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами

Ведомства обосновали инициативу односторонними санкциями против Москвы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В России предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами

В России предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов и Министерство иностранных дел России предложили президенту РФ Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами.

«Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. У России возникают основания для введения ответных мер. В связи с этим Минфин и МИД выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические меры», – сказано на сайте Минфина.

Как уточнили в ведомстве, действие соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России. В Минфине объяснили, что в случае поддержки этого предложения применение пониженных ставок налога в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений, будет приостановлено с момента издания указа президента РФ.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре прошлого года Путин подписал указ о приостановке налогового соглашения с Латвией, которое позволяло избежать двойного налогообложения.