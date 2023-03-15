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НовостиОбщество15 марта 2023 9:20

Губернатор Артамонов анонсировал строительство ФОКа в Липецке

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Липецкие термы» появится в областном центрев в парке Молодёжный. Инвестиционное соглашение о запуске проекта было заключено накануне, рассказал губернатор региона Игорь Артамонов
Павел ЧЕРНЫШОВ
Фото: липецкаяобласть.рф

Фото: липецкаяобласть.рф

Он подчеркнул, что объём инвестиций в проект составит более 500 млн рублей. Будет создано свыше 100 рабочих мест. Сроки строительства и ввода в эксплуатацию – до конца 2026 года. В новом ФОКе разместятся водные аттракционы, джакузи, детская зона. На территории комплекса будут работать 15 бань и саун различных видов и комплектаций, четыре бассейна, три из которых круглогодичные, а также кабинеты релакса и массажа, откроется кафе. Пропускная способность посетителей в будни составит 1200 человек, в выходные – 2500.

«Очень интересный проект – в регионе таких пока нет. Надеюсь, понравится и липчанам, и гостям города. Инвестор хорошо себя зарекомендовал – уже построил такой комплекс в Калуге. Рассчитываем, что так же хорошо выполнит свои обязательства и в Липецке», – отметил Игорь Артамонов.