Польша, Эстония и Литва призвали ЕС снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель Фото: REUTERS

Эстония, Литва и Польша предложили понизить потолок цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 51,45 доллара. Об этом сообщает Bloomberg.

Как передает польская радиостанция RMF, Варшава и Вильнюс сослались на выводы Международного энергетического агентства. Отмечается, что, в соответствии с санкционными процедурами, пересмотр потолка цены на нефть из России должен произойти в марте 2023 года.

Напомним, Европейский союз окончательно утвердил потолок цен на российскую нефть в декабре прошло года. Согласно принятым ограничениям, стоимость черного золота должна составлять составила 60 долларов за баррель.

Как писал сайт KP.RU, журнал Foreign Policy заявил, что принятый потолок цен на нефть наносит больше вреда Европе, чем России, а вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с теми странами, которые поддержали введение таких ограничений, торговля вестись не будет.