Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию добровольцев спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации РФ одобрил в среду, 15 марта, закон о введении административной ответственности с максимальным наказанием в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцев.

Ответственность будет наступать при дискредитации добровольческих формирований и организаций, а также лиц, которые содействуют Вооруженным силам (ВС) России в выполнении спецоперации.

Административный штраф для граждан будет составлять от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит 100-200 тысяч рублей, а юридическим лицам за нарушение придется заплатить 300-500 тысяч рублей.

Напомним, днем ранее, 14 марта, Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки о введении уголовной ответственности за фейки об участвующих в специальной военной операции. Как писал сайт KP.RU, максимальная мера наказания составляет 15 лет лишения свободы.