МВД России упростило трудоустройство и получение вида на жительство для IT-специалистов

В России упростили трудоустройство и получение вида на жительство для IT-специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России упростили процедуру трудоустройства и получение вида на жительство (ВНЖ) для специалистов сферы информационных технологий.

Как уточняется на сайте Министерства внутренних дел РФ, иностранные IT-специалисты получат право заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ с IT-компаниями без оформления разрешения на работу или патента.

Работодатели смогут привлекать IT-специалистов без получения разрешения на привлечение и использование работников. Исключение касается организаций со статусом резидента технико-внедренческой особой экономической зоны, отмечается в сообщении.

Кроме того, иностранным IT-специалистам, работающим в аккредитованной IT-компании, и членам их семей теперь предоставлено право на получение вида на жительство в России без срока действия в упрощенном порядке. Для этого им необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по избранному месту постоянного проживания. Срок рассмотрения заявления о выдаче ВНЖ составляет три месяца, напомнили в МВД.

Напомним, ранее в Госдуме заявили о планах упростить получение российского гражданства для жителей некоторых стран.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства России для контрактников-иностранцев.