В Харькове прогремели взрывы 15 марта 2023 года

Украинские журналисты сообщили о взрывах в Харькове Фото: REUTERS

Взрывы прогремели в Харькове в среду, 15 марта 2023 года. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Журналисты уточнили, что в Харьковской области объявлялась воздушная тревога. Населению рекомендуется не покидать укрытий. Информации о повреждениях инфраструктуры и возможном ущербе объектам энергетики не приводится.

Напомним, весь Харьков и часть Харьковской области были обесточены в четверг, 9 марта 2023 года. Об этом сообщало украинское издание "Страна" со ссылкой на региональное управление энергетики.

Незадолго до этого глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о серии взрывов в регионе. По его словам, зафиксировано 15 громких хлопков. Чиновник также заявил о повреждении объекта энергетики.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре страны на данный момент превышает 127 млрд долларов.