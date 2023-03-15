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НовостиВ мире15 марта 2023 9:46

Папа римский отреагировал на ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Папа Римский призвал уважать места поклонения в Киево-Печерской лавре
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Папа римский отреагировал на ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Папа римский отреагировал на ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск прокомментировал принудительное выселение монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры, выразив беспокойство данной ситуацией, в также призвав стороны конфликта «уважать религиозные места».

«Я призываю стороны конфликта уважать места религиозного поклонения. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего», - заявил понтифик.

Напомним, ранее украинские власти заявили об установлении нарушении монастырем условий договора по использованию госимущества, а монахи Киево-Печерской лавры получили предписание покинуть здания монастыря до 29 марта 2023 года. Как писал сайт KP.RU, монахи УПЦ заявили, что не будут выполнять данное предписание. Депутаты Верховной Рады попросили Службу безопасности Украины (СБУ) обеспечить выселение монахов с территории лавры.