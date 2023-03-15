Минобороны Белоруссии сообщило о начале призыва военнообязанных на плановые сборы

В Минске начался призыв на военные сборы. Фото: Минобороны Белоруссии

Призыв военнообязанных для прохождения плановых военных сборов начался в Минске. Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии в среду, 15 марта 2023 года.

"Цели сбора – восстановление и совершенствование практических навыков военнообязанных по военно-учетным специальностям в ходе выполнения учебных задач", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

В тексте поста также уточняется, что срок подготовки составит 35 суток. После этого участникам сборов выдадут документы, подтверждающие их участие в мероприятии. Их нужно предъявить по месту требования, например, работы.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце февраля министерство обороны Республики Беларусь сообщило, что одно из подразделений ракетных войск страны получило приказ начать проверку боеготовности. Личному составу было поручено оборудовать район стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.