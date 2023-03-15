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НовостиПолитика15 марта 2023 10:49

Российские истребители сбили украинские вертолет Ми-8 в Запорожской области

ВС России нанесли за сутки поражение 101 подразделению ВСУ в 197 районах, отметили в Минобороны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские истребители сбили украинские вертолет Ми-8 в Запорожской области

Российские истребители сбили украинские вертолет Ми-8 в Запорожской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические силы России сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как уточнили генерал-лейтенант в ходе брифинга, вертолет был сбит российскими истребителями в районе населенного пункта Успеновка. Всего за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войскам и артиллерия ВС России нанесли поражение 101 артиллерийскому подразделению, живой силе и технике ВСУ в 197 районах, уточнил представитель Минобороны.

Напомним, в начале марта российские истребители сбили в районе Красноармейска ДНР украинский самолет Су-24. За день до этого российские истребители сбили в ходе боевых действий украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8. Подразделения ПВО добавили в этот список Су-25, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 14 беспилотников.