Российские истребители сбили украинские вертолет Ми-8 в Запорожской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические силы России сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как уточнили генерал-лейтенант в ходе брифинга, вертолет был сбит российскими истребителями в районе населенного пункта Успеновка. Всего за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войскам и артиллерия ВС России нанесли поражение 101 артиллерийскому подразделению, живой силе и технике ВСУ в 197 районах, уточнил представитель Минобороны.

Напомним, в начале марта российские истребители сбили в районе Красноармейска ДНР украинский самолет Су-24. За день до этого российские истребители сбили в ходе боевых действий украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8. Подразделения ПВО добавили в этот список Су-25, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 14 беспилотников.