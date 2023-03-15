Песков оценил уровень отношений России и США

Песков считает, что отношения России и США находятся в низшей точке Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся сегодня в низшей точке, но Москва никогда не отказывается от диалога с Вашингтоном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что они находятся в своей низшей точке, в весьма плачевном состоянии. Но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге. При этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Говоря об инциденте с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море, Песков отметил, что заявление Минобороны России исчерпывающее, поэтому Кремлю нечего добавить.

Как писал сайт KP.RU, накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва настаивает на выстраивании прагматичных отношений с Вашингтоном и не ищет конфликта.