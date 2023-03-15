«Транснефть» заявила об обнаружении у нефтепровода «Дружба» взрывных устройств Фото: REUTERS

«Транснефть» нашла на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» нефтепровода «Дружба», расположенного в Брянской области, взрывные устройства. Об этом в среду, 15 марта, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин, который уточнил, что станция не пострадала, а на данный момент ведутся следственные действия.

«Вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков», - приводит ТАСС слова представителя компании, который предположил, что разрушение корпуса взрывного устройства произошло после удара о землю при падении с дронов.

По его словам, «характер боевой части» устройства, а именно металлические шарики, указывает на то, что организаторы подобной диверсии намеревались не разрушить объект, а совершить «убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию».

Демин также отметил, что в течение всего текущего года станция «Новозыбков» не осуществляет перекачку нефти, а резервуарный парк пустой.

Напомним, в конце января этого года «Транснефть» заявила о попытке обстрела нефтеперекачивающей станции «Новозыбков», но тогда никто не пострадал, а боеприпас упал в поле.