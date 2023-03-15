Российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников и 15 снарядов РСЗО HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в среду, 15 февраля, сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Окоп, Двуречное Харьковской области, Первомайск, Покровское Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики и Балочки Запорожской области», - сказал официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков также заявил, всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 401 самолета, 221 вертолета, 3 425 беспилотников и 412 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Напомним, накануне, 12 марта, российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских вертолета Ми-8 в Запорожской и Харьковской областях