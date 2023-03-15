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НовостиОбщество15 марта 2023 11:31

Песков назвал выдачу повесток обычной практикой для сверки данных

Представитель Кремля отметил, что данные нужно уточнять
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков назвал выдачу повесток обычной практикой для сверки данных

Песков назвал выдачу повесток обычной практикой для сверки данных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал выдачу гражданам повесток в военкоматы обычной практикой, которая направлена на сверку данных.

«Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа», - заявил представитель Кремля, комментируя соответствующий вопрос в среду, 15 марта.

Ранее власти Воронежской области заявили о начале вручения повесток в военкоматы жителям области, назвав единственной целью данных мероприятий «исключительно актуализацию данных воинского учета». Позже в среду, 15 марта, о проведении подобных мероприятий объявили в Пензенской области, где заявили, что повестки рассылают для уточнения личных данных.

Напомним, Песков также заявил, что в Кремле не обсуждают возможность проведения новой волны мобилизации.