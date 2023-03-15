Песков назвал выдачу повесток обычной практикой для сверки данных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал выдачу гражданам повесток в военкоматы обычной практикой, которая направлена на сверку данных.

«Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа», - заявил представитель Кремля, комментируя соответствующий вопрос в среду, 15 марта.

Ранее власти Воронежской области заявили о начале вручения повесток в военкоматы жителям области, назвав единственной целью данных мероприятий «исключительно актуализацию данных воинского учета». Позже в среду, 15 марта, о проведении подобных мероприятий объявили в Пензенской области, где заявили, что повестки рассылают для уточнения личных данных.

Напомним, Песков также заявил, что в Кремле не обсуждают возможность проведения новой волны мобилизации.