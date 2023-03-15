Raiffeisen планирует обменять российскую «дочку» на активы Sberbank Europe Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) изучает вопрос обмена со Сбербанком на активы Sberbank Europe своей «дочки» в России – Райффайзенбанка. Об этом пишет газета Der Standard, ссылаясь на данные портала Falter.

Как передает издание, менеджеры Raiffeisen с главой банковской группы Йоханном Штроблем работают над планом, который носит название «проект Красная птица» и рассматривает переход российских активов RBI к Сберу на обмен активов Sberbank Europe. Сделка характеризуется.

В качестве причин для реализации сделки, которая характеризуется как «скрытый бартер», названы невозможность прямого получения Сбербанком прибыли от продажи европейских активов из-за европейских санкций, а также введенные российскими властями ограничения на вывод валюты за границу, что не дает Raiffeisen пользоваться дивидендами российской «дочки».

В австрийской банковской группе назвали возможность проведения такой сделки «теоретическим соображением». Тем временем, депутат парламента Австрии от правящей партии «Зеленые» Нина Томаселли еще 2 марта 2023 направила в Министерство финансов страны запрос с призывом заблокировать сделку, назвав такое поведение «небезопасным», а также заявив о «возможном ущербе австрийским интересам».

Напомним, раннее RBI заявил о сложностях ухода из России, однако отметил, что рассматривает все стратегические возможности.