Володин в шутку связал банковский кризис в США с приездом Чубайса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в шутку связал банковский кризис в Соединенных Штатах с Анатолием Чубайсом, отметив, что того «специально выпустили из России, чтобы все там развалить».

«А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. Посмотрите, что происходит в Америке - банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста», - пошутил председатель Госдумы РФ.

Напомним, в конце прошлой недели один из крупнейших американских банков Silicon Valley обанкротился всего лишь за два дня. Как писал сайт KP.RU, все произошло после того, как SVB выпустит дополнительные акции на 2,25 млрд долларов после неудачной операции с ценными бумагами. Всего через несколько дней закрылся и другой крупный банк в США Signature Bank.