Песков опроверг заявление секретаря СНБО Украины о планах переноса столицы России вглубь страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления о якобы планах властей России перенести столицу вглубь страны, прозвучавшее от секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова, не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это неправда», – сказал пресс-секретарь президента России в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее Данилов заявил, что в России якобы ведутся разговоры о переносе столицы вглубь России, а также «продолжаются многие другие процессы».

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о переименовании России в Московию. Официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, назвал инициативу нелепым курьезом, к которому можно относиться лишь с улыбкой. Он подчеркнул, что независимо от желания киевского режима, Россия останется Россией.