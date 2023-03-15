В Минфине рассказали, какие компании освобождены от единоразового взноса в бюджет

Нефтегазовые и угольные компании освобождены от единоразового взноса в бюджет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нефтегазовые и угольные компании, а также субъекты малого и среднего предпринимательства освобождены от единоразового взноса в бюджет России, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Это исключения. Все остальные попадают, а дальше у кого есть прирост, тот будет платить налог, у кого, нет прироста – не будет платить налог», – сказал он журналистам.

Кроме того, от единоразового взноса в бюджет освобождены компании с доналоговой прибылью за 2021-2022 год менее миллиарда рублей. Исключение не коснется банков – им придется сделать взнос, добавил замглавы Минфина.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что добровольные взносы бизнеса в бюджет РФ в 2023 году будут однократными. При расчете их размера планируют учитывать капитальные вложения.

Идею добровольных взносов прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что такие решения являются «обычной мировой практикой».